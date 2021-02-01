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Boğaziçi'nde, Kabe sergisini eleştirenler tek tek fişlendi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, içerisinde 15 bin Boğaziçi Üniversitesi mensubunun yer aldığı bir sosyal medya sitesindeki grup üzerinden liste tutularak isim isim fişlendiği ortaya çıktı. Yapılan fişleme listelerinde adım adım takip edilen Boğaziçi'li öğrencilerin yanına "bulundu" "BİSAK rtledi" şeklinde not bırakarak fişleme yapan grup değişik renklerle bu listeyi güncellediği iddia edildi.
 01 Şubat 2021 08:59
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Boğaziçi'nde, Kabe sergisini eleştirenler tek tek fişlendi

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir skandala daha imza atıldı. Rektör atanması ile başlayan olayların ardından Kabe fotoğrafının yerlere atılmasıyla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi'nde şimdi de öğrencilerin fişlenmesi rezaleti ortaya çıktı. Farklı düşünen öğrenciler linç ediliyor, onlara tehditler savuruluyor... Milli ve manevi değerlere saldırıları kınayan öğrenciler okulda hedef haline getiriliyor.

Okulda ifşa edilip hedef gösterilmeye çalışılan öğrencilerin tek suçları ise okulda yapılan yanlışı kınamak.

FİŞLEMEYE BAŞLADILAR

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, karşıt görüşlü öğrencileri sırf düşüncelerinden dolayı fişleyerek, sosyal ortamlarda ifşa etmeye başladı. Üniversitede son günlerde yaşanan olayları eleştiren duyarlı öğrenciler akademik kariyerlerinin önü kesilmesi için hocalara bildiriliyor. Hatta mezun olduklarında iş imkanı bulamasınlar diye tehdit edildikleri iddia edildi. Bir grup öğrencinin ektiği düşmanlık ve nefret tohumları sosyal medyada tepki çekti. Bu öğrencilerin tutumu utanç verici bulundu.

Fişlenen öğrencilerden:

"Bize muhbir diye damga vurup, hatta isimlerimizi liste yapıp hocalara şikayet etmekle, yurt dışı akademilerinde önümüzü kesmekle, ifşa etmekle falan tehdit ediyorlar."

"burası 15k'lık boğaziçi buddy grubu. ellerinde hiçbir delil yok iken beni 15 bin insanın önüne bu şekilde iftira atarak hedef gösterdiler. ifşacılık ve iftira budur işte. nasıl iki yüzlü olduklarını göstermek için attım bunu. yoksa buradan atılmak benim için bir şeref nişanesidir"

"sevgi yumağı çok sevgili saygılı "liberal" boğaziçili arkadaşlar. adam fişleme işine girip beni de çok sevgili saygılı listenize almışsınız. hiçbir zaman doğru bildiğimizi söylemekten çekinmedik, hiçbir zaman kimsenin hakkına tecavüz etmedik, etmeyiz de."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR:

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığa sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, içerisinde 15 bin Boğaziçi Üniversitesi mensubunun yer aldığı bir sosyal medya sitesindeki grup üzerinden liste tutularak isim isim fişlendiğinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Twitter'da trend topic olan #KabeyiSavunanFişleniyor etiketine binlerce tweet atıldı.

İşte o fişleme listesi ve skandal yazışmalar:
Memurlar.Net
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