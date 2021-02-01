Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
Geçen hafta başlayan gram gümüşün fiyatındaki artık bugün de devam etti. Gümüş saat 09:55 itibariyle 29,1 dolar seviyesine yükseldi.
|01 Şubat 2021 09:10
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Bir grup küçük yatırımcı, Reddit forumları üzerinden örgütlenerek ABD merkezli oyun mağazası zinciri GameStop'un hisse fiyatlarını uçurmuş ve hedge fonlarını alt üst etmişti.
Aynı küçük yatırımcılar ikinci bir hamle olarak gümüşün fiyatını yükselmek için harekete geçmiş ve gram gümüş geçen Cuma günü 27 dolar sınırına yükselmişti. Gümüşteki hareketlilik bu sabah da devam etti. Gümüş saat 09:55 itibariyle 29,1 dolar seviyesine yükseldi.
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