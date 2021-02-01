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2020-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçları açıklandı
 01 Şubat 2021 09:32
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2020-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 01 Şubat 2021 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları

2020-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2020-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2020-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (GENEL/YABANCI UYRUKLU)
Memurlar.Net
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