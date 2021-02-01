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'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'

CHP'nin bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda TBMM'de yeni faaliyete geçen Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Onursal Adıgüzel Milliyet'e yaptığı açıklamada, Cep telefonumuzdaki en az 8-9 uygulama verilerimizi topluyor dedi.
 01 Şubat 2021 09:52
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'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'

CHP'nin bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda TBMM'de yeni faaliyete geçen Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Onursal Adıgüzel Milliyet'e yaptığı açıklamada, Cep telefonumuzdaki en az 8-9 uygulama verilerimizi topluyor dedi.

Adıgüzel özetle şunları söyledi

VERİ GÜVENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ:

Özel algoritmalarla üretilen ürünler bugün bir kişiyi profillemeye, tanımaya, onun birçok özelliğini, satın alma davranışlarını öğrenmeye, hatta satın alma davranışlarını değiştirmeye kadar giden bir sürecin önünü açıyor. Facebook, kendi içeriğini üretmeyen ama kişilerin içeriklerini paylaşan bir yayın kuruluşu gibi çalışırken, arka planda bunların veri topladığını ve veri işlediğini biliyoruz. Sadece WhatsApp'ı düşünmeyin, her birimizin telefonundaki en az 8-9 aplikasyon (uygulama) buna benzer verileri topluyor. Şöyle bir örnek vereyim; bir kişinin günde kaç saat telefonda konuştuğunu bilerek yaşını ve cinsiyetini belirleyebiliyor bir algoritma. Veri güvenliği çok önemli. Bir ülkenin verilerini yabancı şirketlerin topladığını gördüğümüzde çok çok daha önemli bir mesele boyutuna geliyor. Buradan baktığımızda tabii ki siber güvenlik meselesini, dijital dünyayı da yakından incelediğimizde bunların hepsinin bir arka kapısı olabilir. WhatsApp'ı hedef koymanın da bir anlamı yok. WhatsApp'tan çıkıp BİP'e gittiğiniz zaman çok daha mı güvenli, BİP daha fazla veriyi alıyor. Biz açık kaynak kodlarını öneriyoruz.

SATIN ALMA EĞİLİMİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR:

Televizyonunuzu internetinize bağlıyorsunuz, evinizdeki modem de internetten ses veren bir cihaz. Yakında buzdolabınızda da bir IoT (nesnelerin interneti) olacak ya da bir sensör olacak. Başka bir cihazınız da, klimanız da veri topluyor aslında. Çamaşır makinesinde de bu var. Her yerde sensörler var. Şöyle bakıyor; 'Onursal Adıgüzel haftada üç gün İstanbul Ataşehir'de bir noktadan sinyal veriyor. Haftada dört gün CHP Genel Merkezi'nden, haftada iki gün Meclis'ten sinyal veriyor'. Buradan benim mesleğimi anlamaya başlıyor. Bana satamadığı ürünü eşime göstermeye başlıyor. Diyorlar ya 'bizi mi dinliyorlar acaba', aslında bizi dinlemiyor cihaz, büyük veri içinde o kadar büyük analizler yapılabiliyor ki, onun üzerinden asıl meseleye geliyoruz: İnsanların satın alma eğilimlerini değiştirebiliyorlar.
Memurlar.Net
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