PTT'nin yeni enerji kaynağı Ekvator Enerji oldu
Ekvator Enerji, PTT AŞ'nin Türkiye genelindeki tüm iş yerlerine elektrik tedarik hizmeti verecek.
|01 Şubat 2021 09:54
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Ekvator Enerji, PTT AŞ'nin Türkiye genelindeki tüm iş yerlerine elektrik tedarik hizmeti verecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin her il ve ilçesinde faaliyet gösteren PTT AŞ, 3 bini aşkın iş yerinin elektrik enerjisi tedarik hizmeti alımı için serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı ihalesine çıktı.
Türkiye'nin önde gelen perakende elektrik şirketlerinin yarıştığı ihalenin sonucunda Ekvator Perakende Enerji Tic. AŞ, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak, 20 ay süresince PTT AŞ'nin Türkiye genelindeki tüm iş yerlerinin elektrik enerjisi hizmetini sağlayacak şirket oldu.
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