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Türkiye'de Kovid-19 aşısı olanların toplam sayısı 2 milyonu aştı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.
 01 Şubat 2021 09:55
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Türkiye'de Kovid-19 aşısı olanların toplam sayısı 2 milyonu aştı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.

Anadolu Ajansı
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