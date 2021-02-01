Türkiye'de Kovid-19 aşısı olanların toplam sayısı 2 milyonu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.
|01 Şubat 2021 09:55
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