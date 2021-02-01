Ocak da bitti, Adalet Bakanlığının büyük alımı yine yayınlanamadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2021 yılı Ocak ayında personelle konuşmasında adalet hizmetlerinin hukuka uygun işlemesinin teminatı olan personelin yargısal işleyişin can damarı olduğunu kaydetmiş ve şunları söylemişti:

"İnsan kaynakları kapasitemizin güçlendirilmesi için çalışmalarımız yeni yılda da hız kesmeden devam edecek. Bu ay sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımını duyurup, bu yıl içerisinde göreve başlamalarını sağlayacağız. Sizlerin ihtiyaç ve beklentilerinizi dikkate alan bir personel rejimini önemsiyoruz."

Ancak Ocak ayı bitmesine rağmen, personel alımı yine yayınlanamamıştır. 2020 yılı KPSS sınavına giren adaylar, Bakanlığın yayımlayacağı ilanı dört gözle beklemektedir.