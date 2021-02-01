Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
|01 Şubat 2021 10:07
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı bölgede rüzgar, güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 4, Hakkari'de 3, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 1 derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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