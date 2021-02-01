Emlak Konut, 'Katar'la dev proje' haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı
Emlak Konut GYO, basında yer alan bazı haber ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi
|01 Şubat 2021 10:22
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Emlak Konut GYO, basında yer alan bazı haber ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Emlak Konut GYO'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bazı medya kuruluşlarında yer alan "Emlak Konut Gayrimenkul - Katar ile dev projeye imza attı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
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