1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 41'e yükseldi

Barajlardaki su seviyesi, son yağışlarla yüzde 22,14 arttı- Su miktarı son 5 günde 61 milyon metreküp artış göstererek 359 milyon metreküp seviyesine geldi
 01 Şubat 2021 10:23
+Aa- Yazdır
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 41'e yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, son yağışlarla birlikte yüzde 41,30'a yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 22,14 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 41,30 olarak ölçüldü. Son dört günde barajların su seviyesi yüzde 6,99'luk bir artış gösterdi.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 63,42, Terkos'ta yüzde 40,67, Sazlıdere'de yüzde 19,53, Alibey'de yüzde 52,07, Büyükçekmece'de yüzde 44,33, Ömerli'de yüzde 45,76, Darlık'ta yüzde 54,69, Elmalı'da yüzde 49,79, Kazandere'de yüzde 48,56 ve Pabuçdere'de yüzde 13,51 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son 5 günde 61 milyon metreküp artış göstererek 359 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 733 bin metreküp oldu.

- Son 15 yılın oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 1 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 89,50, 2007'de yüzde 55,37, 2008'de yüzde 25,50, 2009'da yüzde 50,78, 2010'da yüzde 97,45, 2011'de yüzde 90,21, 2012'de yüzde 67,10, 2013'te yüzde 77,21, 2014'te yüzde 33,12, 2015'te yüzde 86,52, 2016'da yüzde 75,76, 2017'de yüzde 84,88, 2018'de yüzde 73,63, 2019'da yüzde 90,38, 2020'de yüzde 56,98, 2021'de ise yüzde 41,30 olarak gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Donarak ölen yavrusunun başından ayrılmadı
01 Şubat 2021 13:34		 Uzmanlardan mutasyonlu virüs uyarısı: Tek maske yetmez
01 Şubat 2021 12:44
Pakdemirli'nin Bolulu aileye gönderdiği koyunlar yavrulamaya başladı
01 Şubat 2021 12:31		 Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı
01 Şubat 2021 12:05
Bilim Kurulu Üyesinden seyircili maç açıklaması
01 Şubat 2021 11:18		 İstinat duvarı çöktü, 6 araç kazı alanına düştü
01 Şubat 2021 11:08
Karaismailoğlu: Metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz
01 Şubat 2021 10:59		 Doğu Anadolu'da 4 ildeki 412 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
01 Şubat 2021 10:57
'Aşı olan kişi, virüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir'
01 Şubat 2021 10:56		 Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta ölçüldü
01 Şubat 2021 10:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:41 - Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da güneşli günler kapıda13:36 - ASELSAN'dan, emniyete yeni kent güvenliği sistemleri13:34 - Donarak ölen yavrusunun başından ayrılmadı13:33 - Manisa'da öldürülen 4 gencin cesetleri ailelerine teslim edildi13:27 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi13:23 - Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastaneye baskın
13:19 - Başakşehir, Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Çeyrek altın 700 TL'nin altına geriledi13:05 - MEB'den öğretmenler için ortak 'soru havuzu' uygulaması13:01 - Gezi Parkı davasında 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı12:48 - Bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 1,16 oranında arttı
12:47 - Vergi ve borç yapılandırmasında son güne girildi12:44 - Uzmanlardan mutasyonlu virüs uyarısı: Tek maske yetmez12:37 - DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı12:31 - Pakdemirli'nin Bolulu aileye gönderdiği koyunlar yavrulamaya başladı12:27 - Kavgayı ayırmaya gelen polislere küfür edenler gözaltına alındı
12:25 - Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
Savcının aracına not bırakan Uysal: Sileceği kırmadım
Türkiye'nin günlerce konuştuğu, o sütçünün yeni işi
'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'
Bakanın görevden aldığı müdür, belediye başkan yardımcısı oldu
50 kuruşluk kraker için işten atıldı, 35 bin lira tazminat kazandı
Kabinenin kararı merakla bekleniyor: Lokantalar açılacak mı?
'Aşı olan kişi, virüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir'
İzmir Karaburun'da 5.1 şiddetinde deprem
Boğaziçi'nde, Kabe sergisini eleştirenler tek tek fişlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
devalüasyon 1
sözlük yazarının saçmalaması 2
TRT 1
Solar opposıtes 1
Hobbit evleri 2
1250 liraya satılan kütük 4
Polis Halil Akkaya'nın intiharı 1
5 milyon liralık teklifi reddetmek 2
sözlükte aktif yazar sayısının azlığı 2
Dışarı çıkma isteği 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam