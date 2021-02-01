Buca Belediyesine ait binaya silahla ateş edildi

Buca Belediyesine ait park ve bahçeler müdürlüğü binasına silahla ateş edildi.

Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, güvenlik görevlisiyle konuştuktan sonra binaya 3 el silahla ateş etti.

Kurşunlar, duvara ve içerdeki koltuğa isabet etti, olayda yaralanan olmadı.

Güvenlik görevlisinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, taksiyle kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin kurumun eski çalışanı Ö.A. olduğu bildirildi.

- Belediyeden açıklama

Buca Belediyesinden yazılı açıklamada ise disiplin suçu nedeniyle iş akdi feshedilen, belediye şirketi eski çalışanlarından Ö.A'nın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi Ek Hizmet Binasına dışarıdan silahlı saldırıda bulunduğu belirtildi.

Mesai saatleri dışında gerçekleşen olayda herhangi bir can kaybı ve fiziksel yaralanmanın meydana gelmediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan üzücü olay sonrası emniyet yetkilileri olaya müdahale edip, söz konusu şahısla ilgili işlem başlatmıştır. Konu, yargıya intikal ettiği için şu aşamada ek bir açıklama yapılamamaktadır. Şunu önemle vurgulamak isteriz ki, emniyet birimleri ve adli mercilerle iş birliği içinde hukuksal sürecin el verdiği tüm bilgiler kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."