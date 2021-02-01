Yavuz Bingöl: Suriye ya da Irak gibi olabilirdik

Sanatçı Yavuz Bingöl, Kanal 24'te Esra Elönünü'nün sunduğu Arafta Sorular programına konuk oldu.

Güncel siyasete ilişkin değerlendirmeler yapan Yavuz Bingöl, Türkiye'nin politik başarılarını ele aldı.

Açıklamaları sırasında Türkiye'nin başarılı bir politika yürüttüğünü vurgulayan Bingöl, düşüncelerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada yazılıp çizilenleri de eleştirdi.

"ÜLKESİNDEN YANA TAVIR ALANA YANDAŞ DENMEZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen politikalar sayesinde Türkiye'nin Suriye veya Irak gibi olmaktan korunduğunu söyleyen Bingöl'ün, "Ülkesinden yana tavır koyana yandaş denmez." sözleri de dikkat çekti.

"SURİYE YA DA IRAK GİBİ OLABİLİRDİK"

Yavuz Bingöl'ün açıklamalarının tamamında şu ifadeler yer aldı: "Eğer memleketin dik duruşu ve politikası böyle olmasaydı, Allah korusun biz de Suriye ya da Irak gibi olabilirdik. İç savaşla parçalanmış, bölünmüş olabilirdik.

Tabii bizim milletin başka bir yapısı da var. O yapı da çok sağlam olduğu için bizi kolay kolay bölüp parçalayamadılar. Çok denendi biliyorsun, bu oyunlar çok oynandı.

"İYİYE İYİ DEMEZSEK KÖTÜ NASIL ORTAYA ÇIKACAK?"

Bir de içimizden FETÖ diye bir grup çıktı. Onların yaptıkları da az buz şeyler değil. Devletimizi suçladığımız birçok şeyi onların yaptığı çıkıyor. Mesela Roboski katliamını yapanlar şu anda cezaevinde.

Ülkesine, toprağına, milletinden yana tavır koyan insana yandaş demez. İyi yaptıkları bir şeye iyi demezsek, kötünün kötü olduğu nasıl ortaya çıkacak? Çok çabuk hayata küsen, hayatı terk eden bir insan değilim."