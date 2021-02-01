Doğu Anadolu'da 4 ildeki 412 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
|01 Şubat 2021 10:57
|+Aa- Yazdır
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı 61 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, cadde ve sokaklarda da kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.
- Hakkari
Hakkari'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 28 köy ve 87 mezra yolu kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması amacıyla çalışma başlattı.
Belediye ekipleri de yol ve caddelerdeki karları temizleme çalışmalarını sürdürdü.
- Muş ve Bitlis
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent merkezi ve ilçelerde 76 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yoğun kar yağışı nedeniyle 160 köye ulaşımın sağlanamadığını aktardı.
Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Donarak ölen yavrusunun başından ayrılmadı
01 Şubat 2021 13:34
|Uzmanlardan mutasyonlu virüs uyarısı: Tek maske yetmez
01 Şubat 2021 12:44
|Pakdemirli'nin Bolulu aileye gönderdiği koyunlar yavrulamaya başladı
01 Şubat 2021 12:31
|Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı
01 Şubat 2021 12:05
|Bilim Kurulu Üyesinden seyircili maç açıklaması
01 Şubat 2021 11:18
|İstinat duvarı çöktü, 6 araç kazı alanına düştü
01 Şubat 2021 11:08
|Karaismailoğlu: Metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz
01 Şubat 2021 10:59
|'Aşı olan kişi, virüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir'
01 Şubat 2021 10:56
|İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 41'e yükseldi
01 Şubat 2021 10:23
|Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta ölçüldü
01 Şubat 2021 10:22