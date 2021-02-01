1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Aşı olan kişi, virüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir'

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, halk arasında 'aşının tutmadığı' söyleminin, vücudun düşük yanıt verdiği bir grupta görülebileceğini belirtti. Aşı olan kişilerin korunmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizen Taşova, aşılamadan sonra koronavirüse yakalanılıyorsa bunun mutasyonlu bir virüs olabileceğini kaydetti.
 01 Şubat 2021 10:56
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çin'den gelen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarının ardından yaş gruplarına göre uygulanmaya devam ediyor.

Adana'da aşı ile ilgili açıklamalarda bulunan ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, aşı olan kişilerin kendilerini korumaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

'Aşının tutmadığı bir grup olabilir'

Her aşıda olduğu gibi halk arasında söylenen 'aşının tutmadığı' bir grubun olabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Yeşim Taşova, şunları söyledi:

"Bunun nedeni, ne içini olmaz. Örneğin hepatit aşılarında da aynı şey geçerlidir. Ayrıca aşıya vücudunuzun yanıtı düşük olabilir ve zamanla antikor seviyeniz düşebilir. Ondan sonraki aşamada mikroorganizmayla karşılaştığında tekrar yükseliyor mu gibi sorular daha belirgin hale gelir. O zamana kadar yine dikkat etmek durumundayız. Aşı olan her kişi elini yıkamaya, maskesini takmaya devam edecek, kalabalık ortamlarda bulunmayacak. Ama aşı olan kişiler de daha hafif enfeksiyon geçirme olasılığı da var. En azından bu anlamda rahat edeceğiz ama korunmaya da devam edeceğiz." 2. doz arasında neden 28 gün ara veriliyor?

Aşı olunduktan 28 gün sonra ikinci doz yapılmasıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Taşova, şöyle konuştu:

"Genellikle bu tip inaktif virüs aşılarında ne kadar ara olursa immün sistemin bunu tanıyarak daha yüksek yanıt vermesi anlamında eskiden beri bildiğimiz bir olaydır. Ancak pandemi ya da çalışma gibi durumlarda aşının yan etkisi var mı, yok mu, koruyor mu korumuyor mu veya hızla koruma sağlamak istediğimiz durumlarda daha kısa sürelerde yapılır. Bu genellikle 14 gündür. Hepatit aşılarında bu süre daha kısa bile olabiliyordu. Çalışmalar da bu şekildeydi. Ama 28 gün olması daha güvenli ve daha iyi antikor yanıtının oluşması için beklediğimiz bir şey."

İlk aşı ile ikinci dozun verileceği 28 günlük arada tekrar koronavirüse yakalanma durumunu değerlendiren Prof. Dr. Taşova, "İlk aşıyla antikor düzeyi düşük oluyor. Gerek 28 günlük arada, gerekse 2. aşıdan sonra eğer koronavirüse yakalanılıyorsa o zaman bir mutasyonlu virüs olmuş olabilir. Zaten öyle de bir uyarı var. Aşıdan sonra eğer olunuyorsa mutlaka bu virüsün ayrılarak mutasyon sekansının yapılması gerekir. Aşıya yanıt düşük olabilir, çok az da olsa tıpkı hepatit aşılarındaki gibi yanıt vermeyebilir. Kişi bu grupta olabilir. O yüzden bu tarz kişilerin iyi izlenerek ne olduğunun ayırt edilmesi gerekiyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Donarak ölen yavrusunun başından ayrılmadı
01 Şubat 2021 13:34		 Uzmanlardan mutasyonlu virüs uyarısı: Tek maske yetmez
01 Şubat 2021 12:44
Pakdemirli'nin Bolulu aileye gönderdiği koyunlar yavrulamaya başladı
01 Şubat 2021 12:31		 Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı
01 Şubat 2021 12:05
Bilim Kurulu Üyesinden seyircili maç açıklaması
01 Şubat 2021 11:18		 İstinat duvarı çöktü, 6 araç kazı alanına düştü
01 Şubat 2021 11:08
Karaismailoğlu: Metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz
01 Şubat 2021 10:59		 Doğu Anadolu'da 4 ildeki 412 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
01 Şubat 2021 10:57
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 41'e yükseldi
01 Şubat 2021 10:23		 Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta ölçüldü
01 Şubat 2021 10:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:41 - Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da güneşli günler kapıda13:36 - ASELSAN'dan, emniyete yeni kent güvenliği sistemleri13:34 - Donarak ölen yavrusunun başından ayrılmadı13:33 - Manisa'da öldürülen 4 gencin cesetleri ailelerine teslim edildi13:27 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi13:23 - Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastaneye baskın
13:19 - Başakşehir, Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Çeyrek altın 700 TL'nin altına geriledi13:05 - MEB'den öğretmenler için ortak 'soru havuzu' uygulaması13:01 - Gezi Parkı davasında 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı12:48 - Bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 1,16 oranında arttı
12:47 - Vergi ve borç yapılandırmasında son güne girildi12:44 - Uzmanlardan mutasyonlu virüs uyarısı: Tek maske yetmez12:37 - DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı12:31 - Pakdemirli'nin Bolulu aileye gönderdiği koyunlar yavrulamaya başladı12:27 - Kavgayı ayırmaya gelen polislere küfür edenler gözaltına alındı
12:25 - Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
Savcının aracına not bırakan Uysal: Sileceği kırmadım
Türkiye'nin günlerce konuştuğu, o sütçünün yeni işi
'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'
Bakanın görevden aldığı müdür, belediye başkan yardımcısı oldu
50 kuruşluk kraker için işten atıldı, 35 bin lira tazminat kazandı
Kabinenin kararı merakla bekleniyor: Lokantalar açılacak mı?
'Aşı olan kişi, virüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir'
İzmir Karaburun'da 5.1 şiddetinde deprem
Boğaziçi'nde, Kabe sergisini eleştirenler tek tek fişlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
devalüasyon 1
sözlük yazarının saçmalaması 2
TRT 1
Solar opposıtes 1
Hobbit evleri 2
1250 liraya satılan kütük 4
Polis Halil Akkaya'nın intiharı 1
5 milyon liralık teklifi reddetmek 2
sözlükte aktif yazar sayısının azlığı 2
Dışarı çıkma isteği 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam