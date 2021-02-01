Çeyrek altın 700 TL'nin altına geriledi
Çeyrek altın 699 lira, Cumhuriyet altını 2.861 liradan satılıyor
|01 Şubat 2021 13:08
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 431,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.861,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|434,4
|434,6
|431
|431,2
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.863,00
|2.884,00
|2.840,00
|2.861,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|396
|400
|393
|397
|Lira(Tam) Ziynet
|2.798,00
|2.818,00
|2.776,00
|2.796,00
|Yarım Ziynet
|1.400,00
|1.410,00
|1.338,00
|1.398,00
|Çeyrek Ziynet
|700
|705
|694
|699
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