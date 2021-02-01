İstinat duvarı çöktü, 6 araç kazı alanına düştü
Şanlıurfa'da aşırı yağışın etkisiyle bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç, yandaki bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü.
|01 Şubat 2021 11:08
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Merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı, aşırı yağmurun da etkisiyle çöktü.
Binanın bahçesinde bulunan 6 araç, yan tarafta bulunan bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü.
Durumu gören bina sakinleri evlerinden aşağıya inerken, araçlar çukurdan vinç yardımıyla kurtarıldı.
Bina sakinleri, büyük bir gürültü duyduktan sonra istinat duvarının çöktüğünü gördüklerini dile getirdi.
Öte yandan duvarın çökme anı, binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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