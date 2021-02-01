Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli tayin sonuçlarını bekliyor
|01 Şubat 2021 11:37
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, personelin kış dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil taleplerini 1 ila 15 Aralık 2020 tarihleri arasında GSBNET sistemi üzerinden almıştır.
Yapılan açıklamada Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü'nün 1 Aralık 2020 tarihine kadar talepleri sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.
Ancak, 31 Aralık 2020 tarihinde yapılan duyuruda "Kış dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil taleplerinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ivedilikle gerçekleştirilecektir" açıklaması yapılmıştır.
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği tercih ve yerleştirme sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde açıklanmıştır.
Başvuru yapan adaylar, görevde yükselme tercihleri de yapıldığı için, kış dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil talep işlemlerinin sonuçlandırılmasını talep etmektedir.
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