Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı
|01 Şubat 2021 11:19
|+Aa- Yazdır
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 18-24 Ocak'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 22 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 22 şüpheliden 1'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli ilgili illerdeki birimlere teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Manisa'da öldürülen 4 gencin cesetleri ailelerine teslim edildi
01 Şubat 2021 13:33
|Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastaneye baskın
01 Şubat 2021 13:23
|Kavgayı ayırmaya gelen polislere küfür edenler gözaltına alındı
01 Şubat 2021 12:27
|Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
01 Şubat 2021 12:25
|Adıyaman'da 54 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
01 Şubat 2021 12:23
|Başkale'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
01 Şubat 2021 11:54
|Patolojiye gönderilen dalak, kargoda patlayınca çöpe atılmış
01 Şubat 2021 11:47
|Gaziantep'te 'küfür tartışması' nedeniyle bıçaklanan kişi öldü
01 Şubat 2021 11:34
|İstanbul'da izinsiz Foreks'e 4 tutuklama
01 Şubat 2021 11:10
|Buca Belediyesine ait binaya silahla ateş edildi
01 Şubat 2021 10:30