1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Patolojiye gönderilen dalak, kargoda patlayınca çöpe atılmış

Yalova'da bir kişi, ameliyatla alınan dalağının İstanbul'a patolojiye gönderilirken zarar gördüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu- Ahmet Kıral: "Karton kutuya koyup kargoya vermişler. Dalak, karton kutu içinde patlayınca çöpe atılmış. Benim dalağım nerede?"
 01 Şubat 2021 11:47
+Aa- Yazdır
Patolojiye gönderilen dalak, kargoda patlayınca çöpe atılmış

Yalova'da dalağının hastanede operasyonla alınmasından sonra teşhis için İstanbul'a gönderilirken zarar gördüğünü iddia eden kişi, hastane yönetimi ve ilgili doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ahmet Kıral (55), gazetecilere, yaklaşık 4 ay önce şiddetli karın ağrısı nedeniyle gittiği özel hastanede dalak büyümesi tanısı konularak ameliyat edildiğini, bu operasyondan iki gün sonra evine gönderildiğini söyledi.

Hastanedeki görevlilerin, İstanbul'a gönderilen dalağının patoloji sonuçlarının 15 gün içinde çıkacağını kendisine ilettiğini belirten Kıral, "Karton kutuya koyup kargoya vermişler. Dalak, karton kutu içinde patlayınca çöpe atılmış. Benim dalağım nerede?" dedi.

Ahmet Kıral'ın oğlu Ünal Kıral da ameliyat sonrası patoloji süreci hakkında bilgi almak için birkaç kez hastaneye gittiğini anlattı.

Aradan 15 gün geçtikten sonra gittiğinde, sonuçların henüz çıkmadığının söylendiğini aktaran Kıral, "Bir sabah beni arayıp dalağın kaybolduğunu söylediler. Kargo şirketi tarafından taşınırken dalağın bulunduğu karton kutu patlamış. Dalak da zarar gördüğü çöpe atılmış. Bunun fotoğrafları da var. Standart kargo olarak taşınmış. Sıradan bir eşya nasıl taşınıyorsa o şekilde muamele yapılmış." diye konuştu.

Kıral'ın avukatı Yakup Taşci ise taşıma işleminin kurallara uygun yapılmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Bir aylık bekleme sürecinden sonra hastane yetkilileri kendilerini çağırıp dalağın yolda kaybolduğunu, bundan dolayı patolojik inceleme yapılamayacağını söylemiş. Kendilerinin yaptığı araştırma sonucunda dalağın normal bir kargoymuş gibi bir kargo şirketiyle gönderildiği, standart kargo şeklinde paketlendiği ve yolda paketin zarar görüp parçalandığı belirtildi. Kanun maddeleri gereğince hastane yönetimi ve ilgili doktor hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurumuzu yaptık. Müvekkilimde maddi ve manevi zararlar meydana gelmiştir. Çünkü müvekkilimin henüz hastalığı tespit edilememiştir. Bundan dolayı müvekkilim hastane hastane gezmektedir. Bundan dolayı maddi ve manevi hastaneden de talebimiz bulunmaktadır."

Taşci, maddi ve manevi tazminat davası da açacaklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da öldürülen 4 gencin cesetleri ailelerine teslim edildi
01 Şubat 2021 13:33		 Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastaneye baskın
01 Şubat 2021 13:23
Kavgayı ayırmaya gelen polislere küfür edenler gözaltına alındı
01 Şubat 2021 12:27		 Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
01 Şubat 2021 12:25
Adıyaman'da 54 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
01 Şubat 2021 12:23		 Başkale'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
01 Şubat 2021 11:54
Gaziantep'te 'küfür tartışması' nedeniyle bıçaklanan kişi öldü
01 Şubat 2021 11:34		 Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı
01 Şubat 2021 11:19
İstanbul'da izinsiz Foreks'e 4 tutuklama
01 Şubat 2021 11:10		 Buca Belediyesine ait binaya silahla ateş edildi
01 Şubat 2021 10:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:41 - Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da güneşli günler kapıda13:36 - ASELSAN'dan, emniyete yeni kent güvenliği sistemleri13:34 - Donarak ölen yavrusunun başından ayrılmadı13:33 - Manisa'da öldürülen 4 gencin cesetleri ailelerine teslim edildi13:27 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi13:23 - Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastaneye baskın
13:19 - Başakşehir, Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Çeyrek altın 700 TL'nin altına geriledi13:05 - MEB'den öğretmenler için ortak 'soru havuzu' uygulaması13:01 - Gezi Parkı davasında 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı12:48 - Bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 1,16 oranında arttı
12:47 - Vergi ve borç yapılandırmasında son güne girildi12:44 - Uzmanlardan mutasyonlu virüs uyarısı: Tek maske yetmez12:37 - DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı12:31 - Pakdemirli'nin Bolulu aileye gönderdiği koyunlar yavrulamaya başladı12:27 - Kavgayı ayırmaya gelen polislere küfür edenler gözaltına alındı
12:25 - Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
Savcının aracına not bırakan Uysal: Sileceği kırmadım
Türkiye'nin günlerce konuştuğu, o sütçünün yeni işi
'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'
Bakanın görevden aldığı müdür, belediye başkan yardımcısı oldu
50 kuruşluk kraker için işten atıldı, 35 bin lira tazminat kazandı
Kabinenin kararı merakla bekleniyor: Lokantalar açılacak mı?
'Aşı olan kişi, virüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir'
İzmir Karaburun'da 5.1 şiddetinde deprem
Boğaziçi'nde, Kabe sergisini eleştirenler tek tek fişlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seyyan hanım 1
dedemin fişi 1
ibrahim tatlıses 1
Sosyopatlık 2
piyangodan para çıkması 1
namütenahi 1
suya sabuna dokunmamak 3
piramit bahçe 2
Rektörün kendisini dekan olarak ataması 2
feda etmek 1
SON İLANLAR
TÜRASAŞ 45 işçi alacak
Bandırma Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alacak
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam