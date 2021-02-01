Manisa'da öldürülen 4 gencin cesetleri ailelerine teslim edildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 gencin ölü bulunduğu Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde yeni deliller aradı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, sabah erken saatlerde, 4 gencin cesedinin bulunduğu Kestelli Mahallesi Akçeşme mevkisinde çalışma yaptı. Yeni deliler arayan, olay yerini drone ile havadan görüntüleyen uzman ekipler, dedektör köpek "Volta" ve iz takip köpeği "Arya" ile de hayatını kaybeden gençlere ait yeni izlere ulaşmaya çalıştı.

- Cenazeler ailelere teslim edildi

Akçeşme mevkisinde bir aracın yanında bulunan Serkan ve Ümit Zangal ile Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın cenazelerinin İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gençlerin yakınları zaman zaman göz yaşı döktü.

Serkan ve Ümit Zangal ile Neşet Dalgın'ın cenazelerinin Alaşehir ilçesinde, Muharrem Zengin'in cenazesinin ise Ahmetli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Serkan Zangal'ın kayınbiraderi Samet Keskin, AA muhabirine, ölen 4 genci de yakından tanıdığını söyledi.

Gençlerle en son yaklaşık iki hafta önce görüştüğünü ifade eden Keskin, 4 gencin çok iyi arkadaş olduklarını ve buluştuklarında çok iyi zaman geçirdiklerini anlattı.

Keskin, genç arkadaşların Ahmetli'ye gidip geldiklerini kaydederek, "Çocukların hepsini tanıyorum. Hepsi çok efendi çocuklar. Haber alınca olay yerine gittiğimizde kötü manzara ile karşılaştık. Muharrem ile Serkan üniversiteden ev arkadaşı. Ümit zaten Serkan'ın amcasının oğlu, Neşet de en yakın arkadaşları." ifadelerini kullandı.

Olaya bir anlam veremediğini vurgulayan Keskin şöyle devam etti:

"20 yaşındaki bir çocuğun nasıl bir düşmanı olabilir ki? Nasıl bir kötü işe karışabilir ki? Ümit sınavlara hazırlanıyordu. Teğmen olmak istediğini annesinden duydum. Muharrem de askere gidecekti. Neşet ise şeker fabrikasında çalışıyordu. Kendi aralarında bir sorun olamaz. Bu çocuklar kendi aralarında böyle bir cinayete kalkışamaz. Olay yerinde tek bir kırma tüfek var, boşaltıp boşaltıp atamazsın. Böyle bir şeyi kendi aralarında yapmış olamazlar. Sadece eğlenmeye, asker uğurlamaya gittiler diye biliyoruz, sonuç bu."

- Olay

Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde tarlasından dönen bir çiftçi, dün akşam saatlerinde yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görünce durumu jandarmaya bildirmişti. Olay yerinde yapılan incelemede Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) hayatını kaybettiği belirlenmiş, bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ise ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı tespit edilmişti.

Olay yerindeki tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu belirlenmişti.