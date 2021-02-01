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Adıyaman'da 54 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 3 günde 54 ev karantinaya alındı
|01 Şubat 2021 12:23
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 3 günde 54 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, son 3 günde farklı mahallelerdeki 54 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
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