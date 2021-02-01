DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.
|01 Şubat 2021 12:37
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İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı ve tutuklandı. Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldıSüleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 1, 2021
DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı, yakalandı
ve tutuklandı!
Operasyon sona erdi
Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz 👏🇹🇷
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