1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 1,16 oranında arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı- İstanbul'da ocakta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 15,05, toptan fiyatlar yüzde 17,75 arttı
 01 Şubat 2021 12:48
+Aa- Yazdır
Bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 1,16 oranında arttı

İstanbul'da ocakta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 15,05, bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 17,75 olarak gerçekleşti.

Söz konusu veriler bir önceki ayla kıyaslandığında ise, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı.

- Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, ocakta bir önceki aya göre sağlık ve kişisel bakımda yüzde 9,92, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 4,79, ev eşyasında yüzde 2,36, konutta yüzde 1,23, gıdada yüzde 0,68, diğer harcamalarda yüzde 0,26 ve kültür eğitim ve eğlencede yüzde 0,02 arttı. Aynı dönemde perakende fiyatlar giyimde yüzde 4,09 azaldı.

Toptan fiyatlar ise ocakta bir önceki aya kıyasla, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,25, mensucat grubunda yüzde 1,42, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,11, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,80, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,78, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,46 ve madenler grubunda yüzde 0,07, artış kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vergi ve borç yapılandırmasında son güne girildi
01 Şubat 2021 12:47		 Emlak Konut, 'Katar'la dev proje' haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı
01 Şubat 2021 10:22
PTT'nin yeni enerji kaynağı Ekvator Enerji oldu
01 Şubat 2021 09:54		 Bakan Dönmez: Ham petrol üretimi 22 milyon varili aştı
01 Şubat 2021 07:45
Fahiş fiyata sözleşmeli tarım ve sera çözümü
01 Şubat 2021 07:10		 Azerbaycan'a vizesiz seyahat dönemi yakında
30 Ocak 2021 22:53
'Otogazda 70 kuruşluk miktar ÖTV'den karşılanıyor'
30 Ocak 2021 21:12		 Çin ve Rusya'ya giden ihracat treni Erzurum'da
30 Ocak 2021 17:19
'İhracatçılarımızın faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz'
30 Ocak 2021 11:22		 Yapılandırmada başvuru için son 3 gün
30 Ocak 2021 11:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:41 - Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da güneşli günler kapıda13:36 - ASELSAN'dan, emniyete yeni kent güvenliği sistemleri13:34 - Donarak ölen yavrusunun başından ayrılmadı13:33 - Manisa'da öldürülen 4 gencin cesetleri ailelerine teslim edildi13:27 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi13:23 - Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastaneye baskın
13:19 - Başakşehir, Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Çeyrek altın 700 TL'nin altına geriledi13:05 - MEB'den öğretmenler için ortak 'soru havuzu' uygulaması13:01 - Gezi Parkı davasında 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı12:48 - Bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 1,16 oranında arttı
12:47 - Vergi ve borç yapılandırmasında son güne girildi12:44 - Uzmanlardan mutasyonlu virüs uyarısı: Tek maske yetmez12:37 - DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı12:31 - Pakdemirli'nin Bolulu aileye gönderdiği koyunlar yavrulamaya başladı12:27 - Kavgayı ayırmaya gelen polislere küfür edenler gözaltına alındı
12:25 - Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
Savcının aracına not bırakan Uysal: Sileceği kırmadım
Türkiye'nin günlerce konuştuğu, o sütçünün yeni işi
'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'
Bakanın görevden aldığı müdür, belediye başkan yardımcısı oldu
50 kuruşluk kraker için işten atıldı, 35 bin lira tazminat kazandı
Kabinenin kararı merakla bekleniyor: Lokantalar açılacak mı?
'Aşı olan kişi, virüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir'
İzmir Karaburun'da 5.1 şiddetinde deprem
Boğaziçi'nde, Kabe sergisini eleştirenler tek tek fişlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rize kavurması 1
torpili olmayan insan 1
palas gölü 2
burnuna kötü kokular gelmesi 1
dolar 1
gecenin bir vakti 1
ben o topa girmem 1
Polis Halil Akkaya'nın intiharı 1
şayan 2
reddit wallstreet saldırısı 2
SON İLANLAR
TÜRASAŞ 45 işçi alacak
Bandırma Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alacak
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam