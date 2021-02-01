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Gezi Parkı davasında 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan kararın ardından Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
 01 Şubat 2021 13:01
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Gezi Parkı davasında 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan kararın ardından Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Şubat 2020 tarihinde karara bağlanmıştı. Yerel mahkeme, sanıklar Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli yağma', 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi', 'Kasten yaralama', 'Ağırlaştırılmış yaralama' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarını işlediklerine ilişkin somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasına ve haklarındaki yakalama kararlarının kaldırılmasına hükmetmişti. İstinaf mahkemesine taşınan karar incelenmiş ve 9 sanık hakkında verilen beraat kararı bozulmuştu.

Bozulan dosyanın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından hazırlanan tensip zaptında, kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve orantılı olacağı kanaatiyle sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmesine karar verildi. Sanık Mehmet Osman Kavala başka suçtan tutuklu bulunması nedeniyle hakkında bu aşamada tedbir uygulanmadı.
İhlas Haber Ajansı
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