1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den öğretmenler için ortak 'soru havuzu' uygulaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Ardahan'daki bir öğretmenimizin sorusunu Edirne'deki bir öğretmenimizin kullanması, etkileşime geçmeleri mümkün. Bu şekilde tüm illerimizde ortak bir dil gelişmesi, tüm okullarda, sınıflarda kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarının içeriklerinin bütün ülkede ortak bir dille hayata geçirilmesi sağlanacak"
 01 Şubat 2021 13:05
+Aa- Yazdır
MEB'den öğretmenler için ortak 'soru havuzu' uygulaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu sayesinde müfredatta yer alan kazanımların dikkate alındığı ortak bir soru havuzunun oluşturulacağını, öğretmenlerin de bu sürece katkı sağlayacağını bildirdi.

Selçuk, Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu'nun tanıtımı için Bakanlık'ta düzenlenen toplantıda, ölçülmeyen şeyin değerlendirilemeyeceğini, değerlendirilemeyen şeyin de geliştirilemeyeceğini söyledi.

Eğitimin içerik ve süreçlerinin daha işlevsel ve güvenilir olması için birtakım sistemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"18 milyon öğrencimizin olduğu bir sistemin içerisinde elbette sınıfın içinde ve dışında çeşitli ortamlarda ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmaların teknolojiden faydalanarak gün geçtikçe daha iyi bir noktaya gitmesi için gayret ediyoruz. Tüm il merkezlerimizde ölçme ve değerlendirme merkezleri oluşmasını sağladık. 81 ilimizde bu merkezlerimiz çalışıyor. Tanıtımını yaptığımız Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu, illerde tek tek yapılan çalışmanın bütünleştirilmesi, daha sistematik hale getirilip, daha işlevsel kılınmasının bir parçası. Ortaya konulan bu yazılımla müfredatta yer alan kazanımların dikkate alındığı ortak bir soru havuzundan söz ediyoruz. Öğretmenlerimizin de bu sürece katılımlarını sağlamış oluyoruz. Bu çok önemli çünkü öğretmenlerimizle birlikte iş üretiyoruz. Dışarıdan bağımsız, bağlantısız birtakım ölçme ve değerlendirme çalışmaları yerine Türkiye'deki tüm öğretmenlerin beraber yaptığı bir ölçme ve değerlendirmeden bahsediyoruz. Bu yazılım bize bunu sağlıyor. İnternet ortamına taşınan bu sistemin, tüm öğretmenlerimiz tarafından da illerde, ilçelerde izlenmesi, okullarda hayata geçirilmesiyle ilgili süreci de başlatmış oluyoruz."

- "Ardahan'daki öğretmenin sorusunu Edirne'deki öğretmen kullanabilecek"

Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformunun bazı imkan ve kolaylıkları ortaya çıkardığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

" 'Bir öğretmen olarak soru hazırlama çalışmalarına, ölçme ve değerlendirme çalışmalarına katkı sağlamak istiyorum' diyen tüm meslektaşlarım için kullanıcı dostu bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Öğretmenlerimize kendi sınıf seviyelerini, kendi derslerini, kendi kazanımlarını dikkate alarak soru hazırlama, hazırlanan soruları paylaşma ve başka illerdeki çalışmaları dikkate alma konusunda müthiş bir kolaylık sağlıyor. Çok farklı tiplerde soruların hazırlanması da mümkün. Ayrıca, sınıfın, öğrencinin durumuna göre kolay, orta ve zor seviyede soruların hazırlanması da mümkün. Öğretmenlerimizin hazırladığı bu sorular dil, anlatım, etik ve bilimsel yönden kontrol edilecek. Kontroller sonucunda ölçme ve değerlendirme ilkelerine uygun sorularımız hazırlanmış olacak. Nihai hale gelen sorular bu havuza yerleştirilecek ve tüm öğretmenlerimizin kullanımına sevk edilecek. Örneğin; Ardahan'daki bir öğretmenimizin sorusunu Edirne'deki bir öğretmenimizin kullanması, etkileşime geçmeleri mümkün. Bu şekilde tüm illerimizde ortak bir dil gelişmesi, tüm okullarda, sınıflarda kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarının içeriklerinin bütün ülkede ortak bir dille hayata geçirilmesi sağlanacak."

- "Ortaya çıkacak veriler, araştırmalarda kullanılacak"

Yazılım sayesinde dizgi ve tasarım programı bilmeye gerek olmadan şablonlarla rahat bir şekilde soru hazırlanabileceğine dikkati çeken Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Hazırlanacak test kitapçıkları, farklı projelerde de kullanılabilir. Örneğin; Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde okullarımızın akademik başarılarını artırmak, okullar arasındaki imkan ve başarı farklılıklarını azaltmada ortaya konulan vizyon da desteklenmiş olacak. Bu yazılım burada da bir fayda sağlayacak. Yine bu yazılımla hayata geçebilecek olan bir başka fayda da elde edilen bulguların öğrenme eksiklerini gidermeye yönelik testler hazırlanmasında da kullanılabilecek olması. Yani bu çalışmaların sonucunda ortaya bazı veriler çıkacak, bu veriler birtakım araştırmalarda kullanılacak, kullanılacak verilerden yola çıkılarak da sistemin iyileştirilmesi, nerede ne tip ihtiyacımız ve problemimiz olduğunun saptanması söz konusu olabilecek."

Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformundan, öğretmenlerin faydalanmasını istediklerini ifade eden Selçuk, platform sayesinde süreci daha iyi anlamanın ve yönetmenin mümkün olacağına dikkati çekti.

Yazılımın, Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde daha sistematik olmak, veriye dayalı yönetim sağlamak gibi hedeflerini destekleyen nitelikte olduğunu belirten Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerin hayatını kolaylaştıracak uygulamanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk: Mesleki gelişim programı başvuruları başladı
31 Ocak 2021 17:14		 EBA TV öğretmenlerinden rekor: 10 ayda 10 bin ders videosu
31 Ocak 2021 14:06
MEB'in ilk açık erişimli atölyesi Ankara'da kuruldu
30 Ocak 2021 15:25		 Meslek liselerinin üretim geliri son 2 yılda yüzde 100 arttı
30 Ocak 2021 11:17
MEB unvan değişikliği sınav tarihini açıkladı
30 Ocak 2021 11:09		 Bakan Selçuk, kız çocuklarının matematik başarısını paylaştı
29 Ocak 2021 10:06
'Okulumu çok özledim' diyenlere 'çok haklısın' demek istemiyorum'
28 Ocak 2021 18:59		 MEB, robotları 'tarihin sıfır noktasında' yarıştıracak
28 Ocak 2021 18:11
MEB: Yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterlik sınavları hazırlanıyor
28 Ocak 2021 11:07		 BİLSEM'lere öğretmen atama başvuru süresi uzatıldı
27 Ocak 2021 17:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:41 - Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da güneşli günler kapıda13:36 - ASELSAN'dan, emniyete yeni kent güvenliği sistemleri13:34 - Donarak ölen yavrusunun başından ayrılmadı13:33 - Manisa'da öldürülen 4 gencin cesetleri ailelerine teslim edildi13:27 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi13:23 - Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastaneye baskın
13:19 - Başakşehir, Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Çeyrek altın 700 TL'nin altına geriledi13:05 - MEB'den öğretmenler için ortak 'soru havuzu' uygulaması13:01 - Gezi Parkı davasında 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı12:48 - Bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 1,16 oranında arttı
12:47 - Vergi ve borç yapılandırmasında son güne girildi12:44 - Uzmanlardan mutasyonlu virüs uyarısı: Tek maske yetmez12:37 - DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı12:31 - Pakdemirli'nin Bolulu aileye gönderdiği koyunlar yavrulamaya başladı12:27 - Kavgayı ayırmaya gelen polislere küfür edenler gözaltına alındı
12:25 - Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
Savcının aracına not bırakan Uysal: Sileceği kırmadım
Türkiye'nin günlerce konuştuğu, o sütçünün yeni işi
'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'
Bakanın görevden aldığı müdür, belediye başkan yardımcısı oldu
50 kuruşluk kraker için işten atıldı, 35 bin lira tazminat kazandı
Kabinenin kararı merakla bekleniyor: Lokantalar açılacak mı?
'Aşı olan kişi, virüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir'
İzmir Karaburun'da 5.1 şiddetinde deprem
Boğaziçi'nde, Kabe sergisini eleştirenler tek tek fişlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2021 memur toplu sözleşmesi 3
sözlüğe bakarken çay içmek 1
suya sabuna dokunmamak 3
Sözlüğün Amacı 1
Kim neyden çok bahsediyorsa onda ondan yok 3
beğenmedim butonu 1
büyük patronu kapıda karşılamak 1
17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü 2
5 milyon liralık teklifi reddetmek 2
feda etmek 1
SON İLANLAR
TÜRASAŞ 45 işçi alacak
Bandırma Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alacak
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam