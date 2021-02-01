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Başakşehir, Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Başakşehir Futbol Kulübü Okan Buruk ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör Aykut Kocaman'la sözleşme imzalandı
 01 Şubat 2021 13:19
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Başakşehir, Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Başakşehir FK: Kulübümüz, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Anadolu Ajansı
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