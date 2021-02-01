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Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastaneye baskın

Esenyurt'ta, içinde laboratuvar, doğumhane, muayenehane odaları, ecza deposu bulunan 4 katlı kaçak hastanedeki tıbbi cihazlara el konulurken, bina mühürlendi.
 01 Şubat 2021 13:23
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada kaçak hastanenin faaliyet yürüttüğü bilgisini alan Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, adresi kontrole gitti.

Yapılan kontrollerde hastanenin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

15 ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

Hastanede bulunan yaklaşık 15 çalışan, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

4 katlı binada laboratuvar, göz muayene odası, doğumhane, ecza dolabı ve tıbbi cihazlar tespit edildi. Hastanedeki tıbbi cihazlara Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri el koyarken, ilaçlar da imha edilmek üzere toplandı.

HASTANE MÜDÜRÜ KAÇTI

Hastanenin müdürü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin binaya geldiğini öğrenince kaçtı. Kaçmak için binanın yangın merdivenini kullanan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen müdürünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

"ASLINDA BİR HASTANE GİBİ"

Kaçak hastanedeki bölümleri anlatan Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkili doktoru, "Esenyurt'ta bir kaçak muayenehaneye baskın yaptık, hep beraber. 4 katlı bir bina ve birçok bölümde muayenehaneler ve laboratuvarlar bulunuyor. Kan cihazı, otoklavlar, gerekli kimyasallar var. Aslında bir hastane gibi. Burası laboratuvar bölümü. Diğer yerlerde hasta kayıt ve muayenehaneler var. Nereden baksanız 10 tane oda vardı. Göz bölümü var. Gelen şikayetler üzerine Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri olarak denetime geldik. Gerekli işlemleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KENDİ YABANCI İLAÇLARI DA OLUYOR"

Kaçak hastanede, yabancı uyruklu doktorların kendilerine ait ilaçları da hastalara verdiğini söyleyen doktor, "Küçük bir eczane diyebiliriz buraya. Genelde vatandaşlar bu ilaçları, aile hekimlerine gidip yazdırıyorlar. Normal eczanelerden alınan ilaçlar olduğu gibi kendi yabancı ilaçları da oluyor. Bunlar bit ve pire ilacı. Bir şekilde temin edilip, hastalara veriliyor." şeklinde konuştu.

İMHA EDİLECEK

Ecza deposunda bulunan ilaçların imha edileceğini belirten doktor, "Tabii şimdi bu kutuların içeriği ne, değiştiriliyor mu, başka bir ilaç bırakılıyor mu bilinmediği için aslında halk sağlığını bayağı tehlikeye atılan bir durum. Kişilere burada ilaç adı altında başka şeyler de veriliyor olabilir. Şeker de verebiliyor olabilirler. Bunları tabii takip edemiyoruz. Bunları toplayıp, imha ediyoruz." dedi.
DHA
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