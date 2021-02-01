FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|01 Şubat 2021 13:27
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nadir T. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın kendi adına kayıtlı iki telefon hattıyla ByLock kullandığını ve örgütün toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Nadir T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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