Donarak ölen yavrusunun başından ayrılmadı
|01 Şubat 2021 13:34
|+Aa- Yazdır
Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde, bir sokak köpeğinin yavrusu donarak öldü. Anne köpek, saatlerce yavrusunun başında bekledi.
SICAKLIK -20 DERECE
Eksi 20 derece olan dondurucu soğukta köpek, zaman zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da baş ucuna yatan köpek, mahalleliyi de duygulandırdı. Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayan köpek için mahalleden bazıları yiyecek bıraktı.
Eksi 20 derece olan dondurucu soğukta köpek, zaman zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da baş ucuna yatan köpek, mahalleliyi de duygulandırdı. Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayan köpek için mahalleden bazıları yiyecek bıraktı. Anne köpek, ölü yavrusunun yanına yaklaşan köpeklere de saldırdı. Anne köpeğin yavrusunun başında acı bekleyişi yürekleri burktu.
Mahalleli hem yavru köpeğin ölümüne hem de anne köpeğin durumundan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Geçen saatlere rağmen anne köpek, kar altında yavrusunun başında beklemeyi sürdürdü.
'ANNELİK İÇGÜDÜSÜNÜ BEN BU KÖPEKTE GÖRDÜM, 1 GÜN BAŞINDA BEKLEDİ'
Namaz kıldıktan sonra camiden çıkarken yavru köpeğin öldüğünü fark ettiğini anlatan Seyfullah Kasımoğlu, "Yol ortasında biri yavru, iki köpeğin olduğunu gördüm. Biraz yaklaştığımda yavru köpeğin öldüğünü fark ettim.
Çok kötü oldum, çok üzüldüm. Anne köpek yavrusunun başında öylece bekliyordu. Köpeği merak ettiğim için birkaç saat sonra evden gelip görmek istedim.
Ama, yerinde değildi. Biraz daha uzakta bulunan ağaçlık alana yavrusunu getirmiş başında bekliyordu. Gece geç saatlerde, yani olaydan 10 saat sonra geldiğimde hala yavru köpeğin başında bekliyor.
Yanına yaklaşan diğer köpeklere saldırıp, yavru köpeğin yanına yaklaşmasına izin vermiyordu. Evden biraz et getirip, anne köpeğe verdim. Çok zor bir durum bu. Annelik içgüdüsü nasıl bir şey ben bu köpekte gördüm. Bir gün sonra sabah geldiğimde köpek kar ve tipinin altında hala yavrusunu bekliyordu" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Prof. Dr. Sözbilir: İzmir depremleri diğer fayları tetiklemiş olabilir
01 Şubat 2021 15:19
|THY, Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu
01 Şubat 2021 15:05
|Et ve tavuk dönerde inanılmaz hileler! Tadarak anlaşılmıyor
01 Şubat 2021 15:02
|Çalıştay sırasında keşfedildi, 'Dokuz' ve 'Eylül' isimleri verildi
01 Şubat 2021 14:31
|Uzmanlardan mutasyonlu virüs uyarısı: Tek maske yetmez
01 Şubat 2021 12:44
|Pakdemirli'nin Bolulu aileye gönderdiği koyunlar yavrulamaya başladı
01 Şubat 2021 12:31
|Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı
01 Şubat 2021 12:05
|Bilim Kurulu Üyesinden seyircili maç açıklaması
01 Şubat 2021 11:18
|İstinat duvarı çöktü, 6 araç kazı alanına düştü
01 Şubat 2021 11:08
|Karaismailoğlu: Metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz
01 Şubat 2021 10:59