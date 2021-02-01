500 engelli öğretmen alımı başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen alımı için başvuruları almaya başladı
|01 Şubat 2021 14:04
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen alımı için başvuruları almaya başladı.
Başvurular 5 Şubat'a kadar devam edecek.
Engelli Öğretmen Atama Başvurusu (Şubat 2021)
Başvuru İçin Tıklayınız
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ocak da bitti, Adalet Bakanlığının büyük alımı yine yayınlanamadı
01 Şubat 2021 10:50
|Mühendis alımında, başvuru ve mülakat tarihleri aynı belirlendi
01 Şubat 2021 08:32
|Gelir İdaresi Başkanlığı 337 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak
29 Ocak 2021 18:07
|Umarız ÖSYM yeni bir hata yapmaz! 2020/7 KPSS Yeniden Yerleştirmelerinde taban puan uygulaması var mı?
28 Ocak 2021 15:19
|2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak
28 Ocak 2021 10:05
|'2 bin antrenör alımı yapacağız'
28 Ocak 2021 03:55
|Engelli öğretmen alımlarına dair 10 soru 10 cevap
27 Ocak 2021 13:34
|2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu
27 Ocak 2021 11:08
|Belediyeler, sözlü sınavla avukat alabilir mi?
27 Ocak 2021 11:00
|MEB, engelli öğretmen atama duyurusu yayımladı
26 Ocak 2021 15:51