1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

500 engelli öğretmen alımı başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen alımı için başvuruları almaya başladı
 01 Şubat 2021 14:04
+Aa- Yazdır
500 engelli öğretmen alımı başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen alımı için başvuruları almaya başladı.

Başvurular 5 Şubat'a kadar devam edecek.

Engelli Öğretmen Atama Başvurusu (Şubat 2021)

Başvuru İçin Tıklayınız
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ocak da bitti, Adalet Bakanlığının büyük alımı yine yayınlanamadı
01 Şubat 2021 10:50		 Mühendis alımında, başvuru ve mülakat tarihleri aynı belirlendi
01 Şubat 2021 08:32
Gelir İdaresi Başkanlığı 337 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak
29 Ocak 2021 18:07		 Umarız ÖSYM yeni bir hata yapmaz! 2020/7 KPSS Yeniden Yerleştirmelerinde taban puan uygulaması var mı?
28 Ocak 2021 15:19
2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak
28 Ocak 2021 10:05		 '2 bin antrenör alımı yapacağız'
28 Ocak 2021 03:55
Engelli öğretmen alımlarına dair 10 soru 10 cevap
27 Ocak 2021 13:34		 2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu
27 Ocak 2021 11:08
Belediyeler, sözlü sınavla avukat alabilir mi?
27 Ocak 2021 11:00		 MEB, engelli öğretmen atama duyurusu yayımladı
26 Ocak 2021 15:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:44 - Bakan Akar, Ortak Merkezde görevli general ile görüştü16:40 - İnşaat işçiliğinden doktorluğa: Başarılı hayat hikayesi ile herkese örnek oluyor16:35 - Otomotivde eski teknolojileri, 10 yıl içinde dönüşmeliyiz16:32 - HDP, İYİ Parti'den de randevu istedi16:30 - Bahçeli'den Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki16:27 - Soylu, Özgür Özel'i Ti'ye aldı: Cezai ehliyeti yoktur, yani 46'dır
16:24 - Türkiye'nin ilk tarım ve hayvancılık ortak araştırma merkezleri kuruluyor16:21 - Baba, kız ve amcadan görülmedik hırsızlık16:11 - Siber Suçlarla Mücadeleden, sosyal teröre darbe16:04 - Onaylandı! Azerbaycan'a sadece kimlik gösterip gidilebilecek15:52 - Yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu15:40 - THY, İsrail seferlerini durdurma kararını uzattı
15:37 - Erdoğan, kabine toplantısına sürücüsüz otobüsle gitti15:29 - CHP'de mektup istifaları sürüyor: Yalova'da 350 istifa15:24 - Ozan Kabak Liverpool için sağlık kontörlünde15:21 - Patlayan dalağı kargoda çöpe atılan şahıstan suç duyurusu15:20 - 203 milyon liraya satılık kampüs
15:19 - Prof. Dr. Sözbilir: İzmir depremleri diğer fayları tetiklemiş olabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
Savcının aracına not bırakan Uysal: Sileceği kırmadım
Altın ve dolarda düşüş sürüyor
Türkiye'nin günlerce konuştuğu, o sütçünün yeni işi
'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'
Bakanın görevden aldığı müdür, belediye başkan yardımcısı oldu
Çeyrek altın 700 TL'nin altına geriledi
Kabinenin kararı merakla bekleniyor: Lokantalar açılacak mı?
50 kuruşluk kraker için işten atıldı, 35 bin lira tazminat kazandı
İzmir'de deprem fırtınası: 4'ün üzerinde 7 deprem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben de şimdi seni arayacaktım 3
Forvo 1
bile bile 1
Siyasi gaflar 1
sonsuzluk 3
dolar 3
narkoz 1
Özel iletişim vergisinin yüzde 33 artması 3
memurlar net üyeleri 2
ilişik kesme 2
SON İLANLAR
TÜRASAŞ 45 işçi alacak
Bandırma Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alacak
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam