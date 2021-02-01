Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
|01 Şubat 2021 14:16
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Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri, kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen iki eski polis ile bir askeri öğrencinin de arasında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.
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