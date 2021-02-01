Erdoğan: CHP yönetimi ayağına taş değse AK Parti'yi suçluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır.

Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı.

Partilerinde yaşanan istifalar nedeni ile bizi hedef alıyorlar. Oysa bugün kime sorsanız Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin arasında isim dışında hiçbir benzerlik yok. Sizin kimlerle kol kol yürüdüğünüzü herkes biliyor.

Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden oldukça memnunuz. Her gün pot kıran yönetimden de gaf ebesi genel başkan Kılıçdaroğlu'ndan da oldukça memnunuz. Bizim sıkıntımız demokrasimiz adınadır, Türk siyaseti adınadır. Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız.

Birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan onca saldırıya rağmen milletimiz geleceğini hala AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor.

Son 1 yılda 1 milyon 300 binden fazla yeni üye kazandık. Partiden ayrılmış arkadaşları yeniden kazanalım.