Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor

Türkiye'de hükümetin, alkol ve sigara bağımlılığını azaltmak için mücadele çalışmaları devam ediyor...

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, alkol ve tütün bağımlılığına karşı yeni yasaklar getirileceğini söyledi.

Oktay, bağımlılıkla mücadeleyi "uyuşturucu, tütün ve tütün ürünleri, alkol ve davranışsal (dijital bağımlılık, kumar vb.)" gibi dört ana başlıkta topladıklarını ifade etti.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Oktay, alkol ve tütün reklam panolarıyla dükkan isimlerinde de bazı yasakların olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"İLK DENEMENİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

"Bağımlılıkla mücadelede en etkili yöntem, şüphesiz ilk denemenin önüne geçmek. Sayısız örnekler ve acı tecrübeler gösteriyor ki, 'bir kereden bir şey olmaz' yanılgısıyla başlayan süreç ne yazık ki bağımlılığa kadar gidiyor. Dolayısıyla gençlerimizin sigara, nargile, alkol, tütün gibi zararlı maddeleri hiç denememesini hedefliyor ve bu doğrultuda yoğun çaba sarf ediyoruz. Gençlerimizin toplanma alanları olan okullarda sigara içilmemesine yönelik tedbirleri artırıp, Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde OBM (Okulda Bağımlılıkla Mücadele) programını yıl sonuna kadar tüm okullara yayacağız.

"TANITIMI YASAKLAYACAĞIZ"

Alkol ve tütün mamulleri satışı yapıldığını gösteren reklam niteliğindeki tabela ve ayaklı panoların kullanımı ile 'meyhane, tobacco shop, nargile cafe' gibi isimlerin dükkan ismi olarak verilmesinin önüne geçmeyi planlıyoruz.

Yine özendirici ve kullanım alışkanlığının yaygınlaşmasına hizmet ettiğini değerlendirdiğimiz nargilelik tütün ürünlerinde aromanın yasaklanmasına yönelik düzenlemeler yapmak da eylem planlarımız dahilinde bulunuyor. Bu yıl içinde tütün mamullerinin içeriğinin tespitine yönelik akredite laboratuvarını da hizmete sokacağız."