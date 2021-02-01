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Dondurucu soğukta 'Alparslan' ve 'Kılıçlar' timinden operasyon

Muş Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alparslan ve Kılıçlar timi, 1800 rakımlı Şenyayla bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Dondurucu soğuğa ve kara rağmen bölgeyi tarayan jandarma ekipleri, terörden temizledikleri bölgede Türk bayrağı açarak 'Komando Marşı' okudu.
 01 Şubat 2021 14:45
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Dondurucu soğukta 'Alparslan' ve 'Kılıçlar' timinden operasyon

İl Jandarma Komutanlığı, Muş- Diyarbakır- Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesinde, zorlu kış şartlarına rağmen operasyonlarını sürdürüyor. Jandarma Komutanlığı'nın Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi'nde görevli 'Alparslan' ve 'Kılıçlar' timi, terör örgütüne yönelik operasyonlarına sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Yoğun kar ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden 1800 rakımlı bölgeyi didik didik tarayan jandarma ekipleri, son teklonoji ürünü silah ve teçhizatları ile görevlerini sürdürüyor. Bölgede huzur ve güveni sağlayan kahramanların terörden temizledikleri tepede Türk bayrağı açarak seslendirdikleri Komando Marşı dağlarda yankılanıyor.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kurtuluş Yurdunmalı, vatandaşların ve bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla en ağır iklim şartlarında verilen görevleri yerine getirdiklerini söyledi. Özellikle yerli ve milli silah ile teçhizatlarının kullanılmasıyla birlikte tüm iklim şartlarında görev yapabilecek imkan ve kabiliyete sahip olduklarını ifade eden Yurdunmalı, "7 gün 24 saat esasına göre tüm hava şartlarında karadan ve havadan emniyet ve asayiş görevlileri yanında operasyonlara devam edilmektedir. Yurdumuzun her köşesinde rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde bize verilen görevleri yerine getirmek üzere daime hazırız" diye konuştu.
DHA
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