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203 milyon liraya satılık kampüs

Doğuş Üniversitesi'nin 23 yıl önce eğitim hayatına başladığı Kadıköy Acıbadem'deki kampüsü satılıyor. 203 milyon lira bedelle satışa çıkan tesis için 4 Şubat'ta ihale yapılacak.
 01 Şubat 2021 15:20
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203 milyon liraya satılık kampüs

Türkiye'nin ilk özel üniversitelerinden Doğuş Üniversitesi'nin Acıbadem kampüsü satışa çıktı. Yaklaşık 7 bin 400 metrekare arsa üzerine kurulu 4 blok ve 9 kattan oluşan tesis, 203 milyon lira bedelle satılıyor.

1997 yılında inşa edilen ve geçen yıla kadar aktif olarak eğitime hizmet veren bina, Ziraat Bankası'nın satılık gayrimenkulleri listesinde yer aldı.

Dünya'dan Çiğden Yücesoy Subaşı'nın haberine göre İstanbul Kadıköy ilçesi Hasanpaşa mahallesi Zerrin Sokak adresinde bulunan eğitim tesisi için Ziraat Bankası, 4 Şubat tarihinde satış ihalesi yapacak. İhaleye katılmak için 12 milyon 180 bin lira teminat bedeli yatırmak gerekiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9 Temmuz 1997 tarih ve 4281 sayılı kanun ile kabul ederek açılan Doğuş Üniversitesi, eğitim hayatına bu binada başlamıştı.

Halen 5 fakültede 32 lisans programıyla birlikte yükseköğretimin diğer kademelerinde de programı bulunan üniversitenin binası 2020-2021 eğitim yılına girmeden boşaltıldı. Üniversite haziran ayında resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acıbadem yerleşkesinde eğitime devam edilmeyeceğini açıkladı.

Doğuş Üniversitesi halen Çengelköy ve Dudullu kampüsleriyle öğrencilerine hizmet veriyor.

Dünya
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