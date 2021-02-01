Ozan Kabak Liverpool için sağlık kontörlünde
Almanya'nın Schalke 04 kulübünde forma giyen Ozan Kabak'ı, Liverpool kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milli savunmacının, Almanya'da Liverpool için sağlık kontrolüne girdiği öğrenildi.
|01 Şubat 2021 15:24
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Almanya'nın Schalke 04 kulübünde forma giyen Ozan Kabak'ı, Liverpool kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milli savunmacının, Almanya'da Liverpool için sağlık kontrolüne girdiği öğrenildi.
Milli yıldız Ozan Kabak, İngiltere yolunu tutuyor. Schalke 04'te forma giyen ve uzun süredir Avrupa devlerinin radarında olan Ozan'ı, Liverpool kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Alman ekibiyle her konuda anlaşan Liverpool'un, 2.5 milyon Pound kiralama bedeli ile 20 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için sağlık kontrolüne soktuğu öğrenildi.
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