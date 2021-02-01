CHP'de mektup istifaları sürüyor: Yalova'da 350 istifa
CHP'de mektup istifaları sürüyor. CHP'nin Yalova teşkilatında 350 kişi partisinden istifa etti.
|01 Şubat 2021 15:29
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CHP içinde yaşanan "Muharrem İnce" hareketliliği ilk olarak mektup tartışması ile gün yüzüne çıkmıştı. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki mektubu göndermişti
Mektup gerginliğinin üzerine İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel TBMM'de ortak basın toplantısı düzenleyip istifalarını açıklamıştı.
CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce de partisinden kısa süre içinde istifa edeceğini açıklamıştı.
Bugün CHP'nin Yalova teşkilatında 350 kişi istifa etti.
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