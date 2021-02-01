1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Onaylandı! Azerbaycan'a sadece kimlik gösterip gidilebilecek

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Türkiye arasında "Ortak Medya Platformu" oluşturulmasını öngören ve iki ülke arasında kimlik belgeleri ile seyahate olanak sağlayan anlaşmalara onay verdi.
 01 Şubat 2021 16:04
+Aa- Yazdır
Onaylandı! Azerbaycan'a sadece kimlik gösterip gidilebilecek

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Türkiye arasında "Ortak Medya Platformu" oluşturulmasını öngören ve iki ülke arasında kimlik belgeleri ile seyahate olanak sağlayan anlaşmalara onay verdi.

Milli Meclisin Genel Kurul toplantısında, "Azerbaycan ile Türkiye Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" görüşüldü.

Azerbaycan ile Türkiye medyalarının eş güdüm halinde hareket etmesi noktasında etkin faaliyet gösterecek "Ortak Medya Platformu"nun oluşturulmasını öngören mutabakat zaptı, milletvekillerince onaylandı.

Milletvekilleri, "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020'de Bakü'de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma'ya Getirilen Değişikliklere Dair Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokol"ü de müzakere ederek onayladı.

Bu protokolün yürürlüğe girmesiyle Azerbaycan ile Türkiye arasındaki seyahatler sadece kimlik belgesi ile gerçekleştirilebilecek.

Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ'daki 44 günlük savaşta Azerbaycan gerçeklerini dünyaya aktif şekilde ileten Türk basın kuruluşlarına teşekkür etti.

Paşayeva, "Ortak Medya Platformu"nun oluşturulmasına ilişkin mutabakat zaptının merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" ilkesine uygun çok önemli bir belge olduğunu vurguladı.

Ortak hedeflere daha çabuk varmak adına önemli bir anlaşmayı onayladıklarının altını çizen Paşayeva, uluslararası arenada karşılaşılan dezenformasyonla ortak mücadele edilmesi ve dünya kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gibi konuların önem arz ettiğini söyledi.

Her iki anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık 2020'deki Bakü ziyareti kapsamında imzalanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19'un Güney Afrika mutasyonu bir ülkeye daha sıçradı
01 Şubat 2021 07:48		 Darbe yapılan Myanmar'da iktidardan halka 'darbeye karşı çıkın' çağrısı
01 Şubat 2021 07:42
AstraZeneca, AB'ye 9 milyon ilave aşı sağlayacak
31 Ocak 2021 22:07		 Afrin'de kampı su bastı, çok sayıda sığınmacı mağdur oldu
31 Ocak 2021 20:56
Pfizer aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi koronavirüse yakalandı
31 Ocak 2021 18:34		 Vaka sayısı 103 milyonu geçti! İşte ülke sıralaması
31 Ocak 2021 09:28
Çin'in Türk azınlıklarını takibine ilişkin veri tabanı ortaya çıktı
30 Ocak 2021 21:45		 4 yaşındaki çocuk, 220 milyon yıllık dinozor ayak izini keşfetti
30 Ocak 2021 21:10
DSÖ ekibi, Vuhan'daki saha çalışmalarını sürdürüyor
30 Ocak 2021 17:57		 Nüfusunun 4 katından fazla sayıda Kovid-19 aşısı sipariş etti
30 Ocak 2021 16:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:44 - Bakan Akar, Ortak Merkezde görevli general ile görüştü16:40 - İnşaat işçiliğinden doktorluğa: Başarılı hayat hikayesi ile herkese örnek oluyor16:35 - Otomotivde eski teknolojileri, 10 yıl içinde dönüşmeliyiz16:32 - HDP, İYİ Parti'den de randevu istedi16:30 - Bahçeli'den Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki16:27 - Soylu, Özgür Özel'i Ti'ye aldı: Cezai ehliyeti yoktur, yani 46'dır
16:24 - Türkiye'nin ilk tarım ve hayvancılık ortak araştırma merkezleri kuruluyor16:21 - Baba, kız ve amcadan görülmedik hırsızlık16:11 - Siber Suçlarla Mücadeleden, sosyal teröre darbe16:04 - Onaylandı! Azerbaycan'a sadece kimlik gösterip gidilebilecek15:52 - Yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu15:40 - THY, İsrail seferlerini durdurma kararını uzattı
15:37 - Erdoğan, kabine toplantısına sürücüsüz otobüsle gitti15:29 - CHP'de mektup istifaları sürüyor: Yalova'da 350 istifa15:24 - Ozan Kabak Liverpool için sağlık kontörlünde15:21 - Patlayan dalağı kargoda çöpe atılan şahıstan suç duyurusu15:20 - 203 milyon liraya satılık kampüs
15:19 - Prof. Dr. Sözbilir: İzmir depremleri diğer fayları tetiklemiş olabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
Savcının aracına not bırakan Uysal: Sileceği kırmadım
Altın ve dolarda düşüş sürüyor
Türkiye'nin günlerce konuştuğu, o sütçünün yeni işi
'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'
Bakanın görevden aldığı müdür, belediye başkan yardımcısı oldu
Çeyrek altın 700 TL'nin altına geriledi
Kabinenin kararı merakla bekleniyor: Lokantalar açılacak mı?
50 kuruşluk kraker için işten atıldı, 35 bin lira tazminat kazandı
İzmir'de deprem fırtınası: 4'ün üzerinde 7 deprem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
piramit bahçe 2
Parayla tez yazma/yazdırma 7
kırgın çiçekler 1
büyük patronu kapıda karşılamak 1
sürat 1
aykut kocaman 1
asi 1
Kim neyden çok bahsediyorsa onda ondan yok 3
sözlükte aktif yazar sayısının azlığı 2
kolik eki 1
SON İLANLAR
TÜRASAŞ 45 işçi alacak
Bandırma Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alacak
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam