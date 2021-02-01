Siber Suçlarla Mücadeleden, sosyal teröre darbe

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü propagandası yapan toplam 5 bin 394 hesap hakkında çalışma yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmekte.

Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesapları/siteleri yakından takip edilmekte. 01-31 Ocak 2021 tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapan toplam 5 bin 394 hesap hakkında çalışma yapıldığı belirtilerek FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 2 bin 756 adet, DAEŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 168 adet, PKK/KCK, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 2 bin 185 adet, diğer, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 285 adet olmak üzere, 2 bin 237 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek işlem başlatıldı.

Bu hesapları kullanan 118 şahıs gözaltına alındığı vurgulanarak, gözaltına alma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.