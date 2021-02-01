Siber Suçlarla Mücadeleden, sosyal teröre darbe
|01 Şubat 2021 16:11
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü propagandası yapan toplam 5 bin 394 hesap hakkında çalışma yapıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmekte.
Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesapları/siteleri yakından takip edilmekte. 01-31 Ocak 2021 tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapan toplam 5 bin 394 hesap hakkında çalışma yapıldığı belirtilerek FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 2 bin 756 adet, DAEŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 168 adet, PKK/KCK, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 2 bin 185 adet, diğer, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 285 adet olmak üzere, 2 bin 237 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek işlem başlatıldı.
Bu hesapları kullanan 118 şahıs gözaltına alındığı vurgulanarak, gözaltına alma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dondurucu soğukta 'Alparslan' ve 'Kılıçlar' timinden operasyon
01 Şubat 2021 14:45
|Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı
01 Şubat 2021 14:16
|Yalova'da yakalanan DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı tutuklandı
01 Şubat 2021 13:57
|Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı
01 Şubat 2021 13:54
|FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen sanığa hapis
01 Şubat 2021 13:51
|FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
01 Şubat 2021 13:27
|'HDP Gençlik Merkezi ile terör örgütü PKK arasında organik bağ' tespiti edildi
01 Şubat 2021 12:22
|Eskişehir'de FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli tutuklandı
01 Şubat 2021 11:20
|Sanal terörün arkasından CHP, HDP ve FETÖ çıktı
01 Şubat 2021 09:10
|Muvazzafların da olduğu 126 askere yeni darbe davası
31 Ocak 2021 11:38