Soylu, Özgür Özel'i Ti'ye aldı: Cezai ehliyeti yoktur, yani 46'dır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'in "Mehmet Ali Çelebi ve iki milletvekilinin istifasını 'sarayın operasyonu' diye adlandıran ve linci başlatan Özgür Özel'in açıklaması!!!" paylaşımını alıntılayarak, "Nedim Şener çok güzel yakalamışsın Ancak Özgür Özel'in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46'dır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özel, şunları söylemişti: FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettiği Manisa'daki cemaate karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz.