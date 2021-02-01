Soylu, Özgür Özel'i Ti'ye aldı: Cezai ehliyeti yoktur, yani 46'dır
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'in paylaşımını alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Cezai ehliyeti yoktur. Yani 46'dır' diye yazdı.
|01 Şubat 2021 16:27
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'in "Mehmet Ali Çelebi ve iki milletvekilinin istifasını 'sarayın operasyonu' diye adlandıran ve linci başlatan Özgür Özel'in açıklaması!!!" paylaşımını alıntılayarak, "Nedim Şener çok güzel yakalamışsın Ancak Özgür Özel'in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46'dır" ifadelerini kullandı.
CHP'li Özel, şunları söylemişti: FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettiği Manisa'daki cemaate karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz.
Nedim Şener çok güzel yakalamışsınSüleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 1, 2021
Ancak
Özgür Özel'in cezai ehliyeti yoktur
Yani 46'dır
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