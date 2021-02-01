Bahçeli'den Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki
Bahçeli:"(Kabe fotoğrafının yere serilmesi) Bu alçak olayın faillerinin öğrencilik, eğitim, ilim ve irfan gayesiyle hiçbir bağı ve bağlantısı yoktur"
|01 Şubat 2021 16:30
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