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Otomotivde eski teknolojileri, 10 yıl içinde dönüşmeliyiz

Dünya otomotiv pazarında elektrikli araçların payı gitgide artarken Türk tedarik sanayisinde alarm verildi. Eski teknolojilerin gelecekte yeri olmadığını belirten TAYSAD Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, "Bundan 10 yıl sonra eğer elektrikli araçlara özgü yeni parçaların üretimine geçemezsek, tedarik sanayinin cirosu yarı yarıya düşecek ve belki firmaların yarısı olmayacak" dedi.
 01 Şubat 2021 16:35
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Otomotivde eski teknolojileri, 10 yıl içinde dönüşmeliyiz

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 2020 yılını değerlendirerek 2021 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı.

2021'DE YARALAR SARILACAK

2020'de dünya otomotiv üretiminin yüzde 17 daraldığına ve 15 milyon adet araç kaybına işaret eden TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, "Avrupa'da da 2021 yılı sonunda yüzde 15 büyümeyle 19,4 milyon adet araç üretiminin yapılması öngörülüyor. Yani 2021 bugünden bakıldığında 2020 yılının yaralarını sarma yılı olacak gibi duruyor" şeklinde konuştu.

OTOMOTİV 30 MİLYAR DOLARI GEÇECEK

TAYSAD verilerine göre, otomotiv tedarik sanayi iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle yılı 2019 yılına göre yüzde 10 üretim kaybı ile tamamladı. Pandeminin neden olduğu ihracat pazarlarındaki daralmanın etkileri tedarik sanayinde de hissedildi. 2020 yılında otomotiv tedarik sanayinin ihracatı yüzde 11,4 daralarak 9,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde sektörün ciro kaybı ise 22 milyar TL'yi buldu. Kemal Yazıcı, "Bu sene ülkemizde araç üretiminin yüzde 13 artışla 1,5 milyon adet olacağını öngörürken, toplam otomotiv ihracatının 30 milyar dolar, tedarik sanayii ihracatının ise 10,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

HAYATTA KALMAK İÇİN DÖNÜŞÜM ŞART

Elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinin dünyaya beklenenden daha çabuk yayıldığının altını çizen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, "2020 yılı başında içten yanmalı motorlu araçların oranını yüzde 85 olarak öngörmüştük yani elektrikli ve hibrid araç oranı en fazla yüzde 15 olur diyorduk. Avrupa'da 2020 yılının ilk 9 ayında elektrikli ve hibrit araçların payı yüzde 20'ye kadar çıktı. Yani öngörümüzden daha hızlı bir değişim var. Elektrikli araçların artışına paralel, tedarik sanayi olarak yeni parçaları üretebilir hale hızla gelmeliyiz. 2030 yılına gelindiğinde konvansiyonel araçların parçaları yüzde 50 oranında düşecek. Yani, bundan 10 yıl sonra eğer elektrikli araçlara özgü yeni parçaların üretimine geçemezsek, tedarik sanayinin cirosu yarı yarıya düşecek ve belki firmaların yarısı olmayacak" ifadelerini kullandı.

Türk yöneticilerle reklam yapacağız

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca ise otomotiv sanayiinin yurt dışındaki algısını yükseltmek ve yeni iş birlikleri geliştirmek amacıyla Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) iş birliği ile çalışmalar gerçekleştirdiğini duyurdu. Dev otomotiv üreticilerinde karar alma mekanizmasındaki Türklere ulaşmak istediklerini vurgulayan Alper Kanca, "Almanya, Fransa ve İngiltere'ye odaklandık. Türkler Almanya'da çok önemli görevlerde çalışıyor. Onlara Türkiye otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri, yapılan çalışmaları ve sektörümüzün başarılarını anlatacağız" diye konuştu.

Şuayip Alabay
Yeni Şafak
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