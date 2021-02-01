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Bakan Akar: Ortak Merkez açıldı, çalışmaya başladı

Bakan Akar: "(Türkiye-Rusya Ortak Merkezi) Ortak Merkez açıldı, çalışmaya başladı"
 01 Şubat 2021 16:44
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Bakan Akar: Ortak Merkez açıldı, çalışmaya başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ortak Merkez açıldı, çalışmaya başladı. Umudumuz, dileğimiz diğer bütün çalışmalarla birlikte bu Merkez'in de katkısıyla ateşkesin kalıcı hale dönmesi, istikrarın sağlanması, barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yurt içi ve yurt dışındaki birlik komutanlarının yanı sıra ordu ve kuvvet komutanları, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Video telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıya, 30 Ocak'ta açılan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nde görevli Türk general de ilk defa katıldı. Sahadaki durum ile faaliyetlere ilişkin sunum yapan komutana, Bakan Akar çeşitli talimatlar verdi.

Açılan Ortak Merkez'in önemli bir görevi yerine getireceğini belirten Bakan Akar, "Ortak Merkez açıldı, çalışmaya başladı. Umudumuz, dileğimiz diğer bütün çalışmalarla birlikte bu Merkez'in de katkısıyla ateşkesin kalıcı hale dönmesi, istikrarın sağlanması, barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır. Bu çerçevede umudumuz bölgedeki ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerine, hak ve menfaatlerine saygı ilkesi, uluslararası hukuk içinde hem güvenli hem de müreffeh şekilde yaşamalarıdır. Dileğimiz, temennimiz budur. Bu hususu da zaten Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca dile getirdi. Sayın Aliyev ile de görüşüldü, Sayın Putin ile paylaşıldı. Çizilen bu çerçevede dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve korona virüs ile mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini bildirdi.

Terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Bakan Akar, görevlerini başarıyla yerine getiren tüm personeli kutlayarak, "Terör örgütü PKK gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ciddi şekilde sıkıştı. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" dedi.

"Güven artırıcı önlemler çerçevesinde ikisi Atina'da biri Ankara'da olmak üzere üç toplantı yapıldı. Bunun dördüncüsünün tekrar Ankara'da olmasını bekliyoruz"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden de bahseden Bakan Akar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin İstanbul'da yapıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın NATO Genel Sekreteri ile kararlaştırdıkları ayrıştırma adı altında toplantı vardı. Yunan komşularımız toplantıların bazılarına geldi, bazılarına gelmedi. Geleceklerini ifade ettiler, Şubat'ta o toplantıların tekrar başlayabileceğini değerlendiriyoruz. Ayrıca, güven artırıcı önlemler çerçevesinde ikisi Atina'da biri Ankara'da olmak üzere üç toplantı yapıldı. Bunun dördüncüsünün tekrar Ankara'da olmasını bekliyoruz. Bunu da çeşitli şekillerde dile getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi diyalogla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde sorunların siyasi çözümler bulunmak suretiyle bitirilmesi, sonlandırılması ve güven içinde herkesin yaşamasını istiyoruz. Biz hem Ege'deki hem Akdeniz'deki hem de Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini her zaman olduğu gibi aynı ciddiyet ve samimiyetle, aynı dikkat ve hassasiyetle gözetmeye, takip etmeye devam ediyoruz. Burada bizim herhangi bir şekilde politika değişikliğimiz yok fakat diğer taraftan da bu olayların siyaseten çözülebileceğine inanıyoruz ve çözelim diyoruz. Bunun için de çalışıyoruz."

İzmir'deki deprem

Uzman erbaşlara ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildiğini, gelecek hafta Genel Kurul gündemine gelmesinin beklendiğini aktaran Bakan Akar, "Uzmanlarımızın bazı sıkıntılarını giderecek şekildeki çalışmalarımız şu anda Meclis'te. Bu çalışmayla uzun zamandan beri konuşulan konuların çözülmesi mümkün olacak. Böylece personelimiz daha mutlu, daha rahat, güvenli şekilde faaliyetlerini yapabilir hale gelebilecek" diye konuştu.

Toplantı sırasında Ege Ordusu Komutanı Ali Sivri'den İzmir'de art arda meydana gelen depremlere ilişkin de bilgi alan Bakan Akar, askeri birliklerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığının iletilmesi üzerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konuşmasında şehit ve gazileri minnetle yad eden Bakan Hulusi Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır" değerlendirmesinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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