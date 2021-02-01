Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|01 Şubat 2021 16:49
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Musa A. ile avukatı katıldı.
Sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, hakkındaki delillerin hukuka aykırı ele geçirildiğini ve aleyhinde kullanılmaması gerektiğini öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Musa A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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