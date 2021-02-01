Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
|01 Şubat 2021 17:06
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Tekirdağ'da meydana gelen feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağ Hayrabolu Yolu üzeri Karabezirgen Mahallesi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hasan Y.'nin idaresindeki 22 UL 830 plakalı kamyonet ile Selami B.'nin hakimiyetindeki 59 ES 999 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu 22 UL 830 plakalı kamyonet şarampole devrilirken, 59 ES 999 plakalı otomobil ise şarampolde bulunan direği yıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler kaza alanında çalışma başlatarak, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmaya çalıştı. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılırken, 22 UL 830 plakalı aracın sürücüsü Hasan Y., ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin P., Uğur D. ile 59 ES 999 plakalı aracın sürücüsü Selami B. yaralı olarak Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. 59 ES 999 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Azize C. ve Zuhal B. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada ölenlerin acı haberini duyan yakınları ise kaza bölgesine gelerek, gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni savcılık incelemesinden sonra cenaze nakil aracı ile hastane morguna kaldırıldı.
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