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Jandarma çocuklarla kartopu oynayıp kardan adam yaptı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri, birlikte kartopu oynayıp kardan adam yaptıkları çocuklara oyuncak hediye etti.
 01 Şubat 2021 17:21
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Jandarma çocuklarla kartopu oynayıp kardan adam yaptı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri, birlikte kartopu oynayıp kardan adam yaptıkları çocuklara oyuncak hediye etti.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ile Türkoğlu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesinin Beyoğlu Mahallesi'nde sokakta ve evlerinin bahçesinde oyun oynayan çocukların kar sevincine ortak oldu. Çocuklarla birlikte kartopu oynayıp kardan adam yapan jandarma ekipleri, beraberlerinde getirdikleri oyuncaklarla da çocukların mutluluğuna mutluluk kattı.

Çocuklar ve aileleri, jandarmanın bu uygulamasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek jandarma personellerine teşekkür ettiler.
İhlas Haber Ajansı
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