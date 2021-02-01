Hem sürücüsüz, hem de elektrikli: İlk yolcusu Erdoğan oldu
|01 Şubat 2021 17:30
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü için, "Cumhurbaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil. Ön gösterim aracı da değil." ifadelerini kullandı.
Varank, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ın da katıldığı programla tanıtılan dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Varank paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil. Ön gösterim aracı da değil. Seri üretim hattından çıkarak satışı gerçekleşen, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü." ifadelerine yer verdi.
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