İş adamına lüks cipine binerken silahlı saldırı kamerada
|01 Şubat 2021 17:45
|+Aa- Yazdır
Olay, Avcılar, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için dışarıya çıktığı öğrenilen oto galeri sahibi U.V. lüks otomobiline bineceği sırada motosikletle buraya gelen biri kadın iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yere düşen U.V.'ye ateş etmeye devam eden saldırganlar daha sonra geldikleri motosiklete binerek, olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. U.V. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağına 3 kurşun isabet eden U.V. tedavi altına alındı.
Olay yerinde 17 adet boş kovan bulundu.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Öte yandan dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaskı takan biri kadın iki kişi, evden çıkan ve otomobiline binmeye çalışan U.V.'ye ateş açıyor. U.V. Yere düşerken şüpheliler ateş etmeye devam ediyor. Şüpheliler daha sonra buradan hızla uzaklaşıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediyedeki patlamada molotofkokteyli şüphesi
01 Şubat 2021 18:47
|Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
01 Şubat 2021 17:06
|Baba, kız ve amcadan görülmedik hırsızlık
01 Şubat 2021 16:21
|Yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu
01 Şubat 2021 15:52
|Patlayan dalağı kargoda çöpe atılan şahıstan suç duyurusu
01 Şubat 2021 15:21
|Manisa'da öldürülen 4 gencin cesetleri ailelerine teslim edildi
01 Şubat 2021 13:33
|Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastaneye baskın
01 Şubat 2021 13:23
|Kavgayı ayırmaya gelen polislere küfür edenler gözaltına alındı
01 Şubat 2021 12:27
|Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
01 Şubat 2021 12:25
|Başkale'de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
01 Şubat 2021 11:54