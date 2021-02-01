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İş adamına lüks cipine binerken silahlı saldırı kamerada

Avcılar'da oto galeri sahibi olduğu öğrenilen U.V. ekmek almak için lüks otomobiline bineceği sırada, motosikletle gelen biri kadın iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan U.V. tedavi altında alınırken, dehşet anları kameralara yansıdı.
 01 Şubat 2021 17:45
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Olay, Avcılar, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için dışarıya çıktığı öğrenilen oto galeri sahibi U.V. lüks otomobiline bineceği sırada motosikletle buraya gelen biri kadın iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yere düşen U.V.'ye ateş etmeye devam eden saldırganlar daha sonra geldikleri motosiklete binerek, olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. U.V. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağına 3 kurşun isabet eden U.V. tedavi altına alındı.

Olay yerinde 17 adet boş kovan bulundu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaskı takan biri kadın iki kişi, evden çıkan ve otomobiline binmeye çalışan U.V.'ye ateş açıyor. U.V. Yere düşerken şüpheliler ateş etmeye devam ediyor. Şüpheliler daha sonra buradan hızla uzaklaşıyor.
DHA
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