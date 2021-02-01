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Belediyedeki patlamada molotofkokteyli şüphesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangınla ilgili inceleme sürerken, yangına atılan molotofkokteylinin neden olduğu ileri sürüldü.
 01 Şubat 2021 18:47
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Belediyedeki patlamada molotofkokteyli şüphesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangınla ilgili inceleme sürerken, yangına atılan molotofkokteylinin neden olduğu ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi binasında saat 17.10'da bir patlama sesi duyuldu. Ardından daha önce meclis salonu olarak kullanılan binanın alt katında yangın çıktı. Belediye personeli yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

Görgü tanıkları, yangın öncesi binanın alt katından bir patlama sesi duyulduğunu, ardından alevlerin yükseldiğini dile getirdi. Bu arada yangının çıktığı alt kattaki camın da kırık olduğu görüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, yangının başladığı yerde cam şişe bulunduğu ve yangına atılan molotofkokteylinin neden olduğu ileri sürüldü.

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, incelemelerin devam ettiğini, şu an için herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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