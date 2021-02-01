FETÖ yöneticiliğinden yargılanan Birol Erdem beraat etti
|01 Şubat 2021 18:32
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla yargılanan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in beraatine hükmedildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan Erdem ve avukatları hazır bulundu.
Esas hakkındaki savunmasını yapan Birol Erdem, örgütün sivil imamları ve yöneticileriyle hiçbir irtibatının bulunmadığını, örgütün kullandığı iletişim yöntemlerini kullanmadığını söyledi.
FETÖ'nün yargı içinde vesayet oluşturmaya başladığını fark ettikten sonra örgüt bağı olanlarla mücadele ettiğini ileri süren Erdem, dinlenen tanıkların da kendisini doğruladığını belirtti.
Yargı içindeki FETÖ'cülerin tasfiyesine yönelik ilk çalışmaların görevli olduğu dönemde başlatıldığını savunan Erdem, "2012'den itibaren bu yapının birçok işine çomak soktum." dedi.
Erdem, örgütle amaç birliğinin bulunmadığını, FETÖ'nün yöneticisi ya da üyesi olmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini talep etti.
Sanık avukatlarının beyanlarının alınması ve sanığın son sözlerinin dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti hükmü açıkladı.
Buna göre Erdem'in, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223. maddesinde belirtilen hususlar kapsamında beraatine karar verildi.
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